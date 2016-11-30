На Прикарпатті шукатимуть героїв для нового сезону реаліті-шоу “Міняю жінку”

Третього та четвертого грудня в місті Івано-Франківську та в області відбудеться кастинг для участі в проекті “Міняю жінку”.

Всі бажаючі можуть зареєструватись, заповнивши анкету на сайті – http://1plus1.ua/ або за телефоном – 0673347795, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “1+1”.

“Міняю жінку” – документальне реаліті-шоу “1+1”, у межах якого дві сім’ї на тиждень міняються дружинами.

Участь у “Міняю жінку” беруть контрастні родини: з різним соціальним станом, способом життя, світоглядом, ставленням до роботи, одне до одного та до інших, полярними поглядами на виховання дітей, харчування і відпочинок.