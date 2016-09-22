На Прикарпатті шахраї видурили в літнього чоловіка велику суму грошей

73-річний мешканець Богородчан повірив двом шахраям та позбувся чималої суми.

Чоловік розповів поліції, що до нього на вулиці підійшли “смагляві” чоловік та жінка, які представилися лікарями з Швейцарії, і попросили поміняти їм долари. Дідусь запросив незнайомців додому, бо біля себе грошей не мав. Чоловік дав їм 9400 гривень та 1970 доларів США, а вони йому сумку. Тільки згодом прикарпатець побачив, що вона порожня. Чоловік каже, що не розуміє, як так сталося. За його словами, йому пустили “тумана”, передає Галка, з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.