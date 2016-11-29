На Прикарпатті СБУ викрила схему переправлення людей через кордон за підробленими документами

Схему переправлення людей через державний кордон за підробленими паспортами викрила на Івано-Франківщині Служба безпеки України.

Начальник одного з районних підрозділів Державної міграційної служби та його підлеглі виготовляли закордонні паспорти із завідомо неправдивими відомостями для вихідців з Луганської та Донецької областей, а також громадян Російської Федерації. Для цього зловмисники використовували копії паспортів мешканців Івано-Франківської та Львівської областей, що вже померли або паспорти яких були втрачені. Тож замовник отримував закордонний паспорт з його власною фотографією, але з прізвищем іншої людини, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням прес-службу СБУ в Івано-Франківській області.

Виготовлення одного фальшивого документа коштувало від восьми до десяти тисяч доларів. Оперативники СБ України задокументували факт видачі 15 підроблених паспортів.

Начальнику районного підрозділу ДМС повідомлено про підозру у використанні службового становища для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство щодо його підлеглих-спільників.