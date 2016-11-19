На Прикарпатті рятувальники звільняли з балкона 5 поверху 37-річну жінку

Днями прикарпатські рятувальники відчинили двері балкона квартири на 5 поверсі.

До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про необхідність відчинити двері з балкона до квартири на 5-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Федьковича в Івано-Франківську, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

На балконі знаходилася 37-річна жінка, яку закрив малолітній син. Рятувальники в присутності працівників поліції за допомогою автодрабини дісталися до балкона квартири та за допомогою шанцевого інструменту відчинили балконні двері.

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