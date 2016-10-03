На Прикарпатті рятувальники зняли з дерева котика

Минулої доби прикарпатські рятувальники двічі надавали допомогу населенню у побуті.

2 жовтня до яремчанських рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Яремче по вулиці Свободи біля одного із кафе виліз на дерево кіт і самостійно не може злізти, пише Фіртка із посиланням на прес-службу ДСНС області.

Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою висувної драбини зняли кота з дерева та передали власникам.

2 жовтня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 14 м. Косів від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про необхідність надати допомогу у транспортуванні 58-річного паралізованого чоловіка з другого поверху житлового будинку.

Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою жорстких медичних носилок, рятувальної мотузки та висувної драбини через балкон другого поверху здійснили транспортування потерпілого.