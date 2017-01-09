На Прикарпатті рятувальники розблоковують дороги та звільняють транспорт з снігових заметів

8 січня о 07:28 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між селами Петранка та Вербівка Рожнятівського району у снігу застряг автомобіль. Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою пожежного автомобіля та буксирувального тросу витягнули автомобіль на проїжджу частину дороги, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління ДСНС в області.

О 18:36 на допомогу водієві автомобіля «Reno Trafik», котрий не впорався з керуванням та з’їхав у кювет в місті Косів, виїжджали місцеві рятувальники. Вони за допомогою пожежного автомобіля та буксирувального тросу витягнули автомобіль на проїжджу частину дороги.

О 19:10 долинські рятувальники витягали з кювету автомобіль “Тойота Хічландер”.

Ввечері, о 21:30 на пункт зв’язку Державної пожежно-рятувальної частини №11 міста Надвірна надійшло повідомлення, з проханням надати допомогу у витягуванні легкового автомобіля “Honda Acort”, який з’їхав в кювет, в селищі Делятин. Місцеві рятувальники витягнули автомобіль на проїжджу частину дороги.

О 21:06 до верховинських рятувальників звернувся водій автобуса марки “Сетра 228”. Як з’ясувалося, через ожеледицею він не міг самостійно виїхати на Кривопільський Перевал. Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою пожежного автомобіля та буксирувального тросу витягнули автобус.

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