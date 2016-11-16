На Прикарпатті рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди

Вчора підрозділи пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС в області здійснили 12 виїздів для надання допомоги по буксируванню з снігових заметів, кюветів та узбіч доріг 9 одиниць транспортних засобів, з них – 2 автобусів, надано допомогу 41 особі, двох з них доставлено до лікувальних закладів.

Для проведення робіт було залучено 12 одиниць техніки та 37 рятувальників особового складу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в області.

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Рятувальники також прибирали пошкоджені гілки дерев.

З метою надання допомоги в ліквідації наслідків ускладнення погодних умов в районах області працюють оперативні групи РВ, МРВ, МВ Управління ДСНС в області.