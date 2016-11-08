На Прикарпатті розшукують зниклу безвісти 15-річну дівчину

Поліція розшукує 15-річну Іванну Яцко, уродженку та мешканку міста Яремче, яка 5 жовтня близько 19.00 год. самовільно пішла з дому і по даний час її місце знаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 15-16 років; зріст 168-170 см.; середньої тілобудови; волосся пряме, темно-коричневе, довге; обличчя овальне, брови прямі густі, очі темні.
Була одягнута: куртку чорного кольору з капюшоном, чорні лосіни та чорні осінні чоботи.
При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження дівчини просимо негайно інформувати сектор ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, (096)-956-42-37, (096)-327-70-24.