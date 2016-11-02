На Прикарпатті розшукують жінку, яка втекла з дому з 5-річними близнюками

Поліція розшукує 36-річну мешканку Івано-Франківська, котра втекла з дому з двома п’ятирічними близнюками. Жінка зловживає алкоголем.



Як повідомили Фіртці в патрульній поліції Івано-Франківська, жінка пішла з дому і досі не повернулась.

“Мати хвилюється, аби не трапилось лиха. Дочка забрала двох дітей. Близнюки. Одягнуті були в сині костюми. Всіх, хто знає про можливе перебування жінки з дітьми просимо повідомлятии за номером 102“, – прокоментували в поліції.

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