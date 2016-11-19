На Прикарпатті розшукують 17-річного хлопця, який не повернувся додому

На Прикарпатті розшукують 17-річного хлопця, який не повернувся додому

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Працівниками ювенальної превенції розшукується неповнолітній Вадим Дмитрович Ганущак, 1999 року народження, житель Калуша.

Як повідомила начальник сектору ювенальної превенції ГУ обласної поліції Алла Бойчук, хлопець 16 листопада цього року пішов з дому і на даний час його місцеперебування невідоме, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

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Хлопцю на вигляд 17-18 років, ріст 182 см, худорлявої тілобудови. Був одягнутий в чорну куртку з білими вставками, сині джинси, кепку сірого кольору.

Якщо комусь відоме місцезнаходження хлопця, повідомте за телефонами (099) 058 83 38, (096) 956 42 37, (096) 327 70 24 або 102.

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