На Прикарпатті розпочали будівництво вітряної електростанції потужністю 6 МВт

Поблизу села Шевченкове, що на Долинщині почали будувати вітроелектростанцію потужністю 6 МВт.

За словами сільського голови Миколи Мацалака, в урочищі Обідній загалом встановлять шість вітряків та одну підстанцію, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Ecotown.

“Площа ділянки – 1,75 гектара, – зауважує він. – При цьому розміщення споруд не завадить обробляти землю”.

Як зазначив відповідальний за виконання робіт, ВЕС загальною потужністю 6 МВт зведуть у дві черги.

“Шевченкове обрали для будівництва вітроелектростанції завдяки наявності вітрового коридору, продовжує Микола Мацалак. “Дослідження показали, що сила вітрів дозволяє розміщувати електростанцію, – розповідає сільський голова. – Будівництво вітропарку було передбачене генпланом”.

За словами Миколи Мацалака, село давно шукало інвестора для зведення ВЕС, поширюючи інформацію про сприятливі умови.

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