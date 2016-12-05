На Прикарпатті розглядають справу командира військової частини, якого звинувачують в експлуатації солдатів строкової служби

На Прикарпатті розглядають справу командира військової частини, якого звинувачують в експлуатації солдатів...

В Івано-Франківському міському суді розглядають справу командира військової частини з Дрогобича, якого звинувачують у використанні солдатів строкової служби та техніки, яка належить ВЧ А1108, задля забезпечення процесу будівництва власної житлової нерухомості в Дрогобичі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківського міського суду.

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Згідно з позицією обвинувачення, полковник незаконно використовує транспортні засоби, що являються військовим майном та закріплені за військовою частиною А1108, та військовослужбовців даної військової частини, які проходять строкову військову службу, для виконання завдань не пов’язаних з військовою службою, а саме для будівництва власного приватного будинку у Дрогобичі по вул. Спортивній.

Суд ухвалив надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки, яку орендує підозрюваний командир, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема факту будівництва на вказаній земельній ділянці будівель і споруд, до якого залучаються військовослужбовці та військове майно військової частини А1108.