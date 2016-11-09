На Прикарпатті п’яний водій звинуватив патрульних у крадіжці документів та мільйона доларів

Удосвіта 6 листопада на вулиці Симоненка франківські патрульні зупинили автомобіль Audi 80, водій якого порушив правила дорожнього руху. Чоловік за кермом мав явні ознаки алкогольного сп’яніння й не заперечував це.

Як зазначають у прес-службі патрульної поліції, рівень алкоголю у крові водія перевищував допустиму норму майже у 10 разів. На водія патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння), автомобіль евакуювали, передає “Дзеркало Коломиї“.

Натомість нетверезий чоловік заявив, що патрульні вкрали у нього документи та мільйону доларів.