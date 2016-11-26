На Прикарпатті просто на вулиці пограбували перехожого

Поліцейські, за повідомленням про грабіж перехожого на одній з вулиць Івано-Франківська, розпочали кримінальне провадження та провели заходи щодо встановлення особи зловмисника.

До Івано-Франківського відділу поліції звернувся 26-річний іванофранківець та повідомив, що до нього невідомий застосував фізичне насилля, після чого пограбував, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Поліцейські встановили, що до потерпілого на вулиці підійшов невідомий чоловік, почав бійку, під час якої зірвав золотий ланцюжок з шиї та забрав мобільний телефон марки “Айфон 4» та з награбованим втік.

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Завдяки оперативним діям правоохоронці одержали обґрунтовані докази причетності до злочину 25-річного мешканця Тисмениці. За рахунок награбованого зловмисник хотів збагатитись, однак вчасно був викритий. У грабіжника вилучили речові докази.

Відомості про цей факт внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.