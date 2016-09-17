На Прикарпатті пропонують заборонити російське програмне забезпечення

На сайті електронних петицій до міської влади Івано-Франківська збирають підписи під вимогою про заборону російського програмного забезпечення.
Автор петиції пропонує заборонити в управліннях, департаментах та комунальних підприємствах, підпорядкованих міській раді, використання російського програмного забезпечення: Касперського, 1С тощо, пише Курс.
“В той час коли Росія веде війну проти України, я вважаю неприпустимим використання товарів та послуг, вироблених країною-агресором. Скажемо НІ всьому російському, припинимо фінансувати терористів!” – йдеться у петиції.