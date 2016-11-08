На Прикарпатті прокуратура за один вечір викрила 6 гральних закладів

Прокуратура Івано-Франківської області спільно з управлінням департаменту захисту економіки НП України та громадськістю викрили та припинили функціонування ряду гральних закладів на території Івано-Франківська.

Так вчора ввечері проведено обшуки у шести приміщеннях, які під прикриттям державних лотерей організували гральний бізнес, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Під час обшуку вилучено 66 системних блоків, понад 80 тисяч гривень, термінал та документацію.<

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Наразі тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.