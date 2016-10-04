На Прикарпатті прогнозують мокрий сніг та приморозки

У Карпатах прогнозують дуже сильні дощі та мокрий сніг, в горах — утворення снігового покриву.

4-5 жовтня очікується різка зміна погодніх умов: місцями — сильні дощі, подекуди з мокрим снігом, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та у Івано-Франківській області.

Пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с, в горах — 25 м/с. Упродовж 5-6 жовтня прогнозують зниження температури повітря вночі до 1-6 тепла, вдень — 5-10 градусів тепла. В Карпатах вночі та вдень від -2 до +4 градусів С.