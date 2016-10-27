На Прикарпатті презентували унікальну приватну колекцію народних скарбів. ФОТО

У музеї історії Надвірнянщини триває виставка з приватної колекції Тетяни та Ірини Савчук.

Виставку вишиванок та іншого обрядового старовинного автентичного національного одягу презентували сестри з Надвірної Тетяна та Ірина Савчук, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

Усі без винятку експонати належать до приватної колекції сестер. Збиралися роками. Деякі вишиванки є родинними реліквіями, окремі — дівчата купували, подорожуючи Верховинщиною, Косівщиною, Коломийщиною.

Є в колекції предмети, які не притаманні гуцулам чи буковинцям. От, для прикладу, молдавські хустки. Поміж ними на підвіконні лежить окраєць хліба. Невипадково. Саме за буханець хліба біженці з Басарабії вимінювали свої речі (хустки, коралі) в 1947 році. Тоді на території теперішньої Молдови лютував голод, і люди рятувались, втікаючи до Карпат. У горян не заведено за окраєць хліба чи харчі брати плату, але є окремі села, де з тих пір вкоренилася мода на шальонові хустки, як виявилося, молдавські.