На Прикарпатті презентували унікальну приватну колекцію народних скарбів. ФОТО

У музеї історії Надвірнянщини триває виставка з приватної колекції Тетяни та Ірини Савчук.
Виставку вишиванок та іншого обрядового старовинного автентичного національного одягу презентували сестри з Надвірної Тетяна та Ірина Савчук, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.
Усі без винятку експонати належать до приватної колекції сестер. Збиралися роками. Деякі вишиванки є родинними реліквіями, окремі — дівчата купували, подорожуючи Верховинщиною, Косівщиною, Коломийщиною.
Є в колекції предмети, які не притаманні гуцулам чи буковинцям. От, для прикладу, молдавські хустки. Поміж ними на підвіконні лежить окраєць хліба. Невипадково. Саме за буханець хліба біженці з Басарабії вимінювали свої речі (хустки, коралі) в 1947 році. Тоді на території теперішньої Молдови лютував голод, і люди рятувались, втікаючи до Карпат. У горян не заведено за окраєць хліба чи харчі брати плату, але є окремі села, де з тих пір вкоренилася мода на шальонові хустки, як виявилося, молдавські.
— Експозиція є дуже цінною не тільки для родини Савчук, це безумовно безцінний скарб нашого регіону. Кожен експонат має свою власну історію, які захоплено розповідав мій гід Андрій. І я дуже дякую Тані та Ірині Савчук, що надали мені можливість торкнутися до історії їхнього роду. Душевна, тепла, по-домашньому рідна та неповторна колекція точно не залишить вас байдужим, — розповідає відвідувачка Тетяна Пришляк.
Виставка триватиме до кінця листопада.