На Прикарпатті посадовець нараховував зарплати працівникам, які перебували за кордоном

Установлено, що вказаний посадовець вносив завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури в Івано-Франківській області.

Читайте також: Івано-Франківська прокуратура розслідує ДТП, в якому загинула 16-річна дівчина і 20-річний хлопець.

Внаслідок цього незаконно виплачено 66 тис. 143 грн заробітної плати та зайво проведено нарахування єдиного соціального внеску на суму 25 тис. 86 грн.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт розглядатиме по суті суд.