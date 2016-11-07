На Прикарпатті попереджають про підйом води у річках на 2,5 метра

Рятувальники попереджають про підйом води у річках Івано-Франківщини – через дощі.

7-8 листопада на ріках басейну Дністра очікується продовження розвитку дощового паводку з підйомом рівнів води на 0.5–1.5 метрів, на окремих ділянках до 2.0–2.5 метрів, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту ОДА.

“Місцями можливе затоплення заплав сільськогосподарських угідь, в гірських та передгірських районах можливе початкове затоплення господарських об’єктів та будинків в окремих прирічкових населених пунктах”, – йдеться у повідомленні.

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