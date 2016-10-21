На Прикарпатті поліція виявила саморобний автомобіль для крадіжки лісу . ФОТО

Працівники Косівського відділку поліції виявили незаконну рубку лісу.

Поліція спільно із працівниками лісової охорони виїхали в лісовий масив, де виявили незаконну рубку 14 дерев породи дуб, та саморобний автомобіль, на якому лісопорушники перевозили незаконно зрубані дерева.

Відомості за фактом незаконної порубки дерев внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 КК України, саморобний транспортний засіб затримано, деревина здана під охорону лісовому господарству. Ведеться досудове розслідування, повідомили у спільноті Косівського відділку поліції.