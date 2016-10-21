На Прикарпатті поліція виявила саморобний автомобіль для крадіжки лісу . ФОТО

На Прикарпатті поліція виявила саморобний автомобіль для крадіжки лісу . ФОТО

0
Поділитися

Працівники Косівського відділку поліції виявили незаконну рубку лісу.

Поліція спільно із працівниками лісової охорони виїхали в лісовий масив, де виявили незаконну рубку 14 дерев породи дуб, та саморобний автомобіль, на якому лісопорушники перевозили незаконно зрубані дерева.

14691058_327391314292535_6542571788970062698_n

Відомості за фактом незаконної порубки дерев внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 КК України, саморобний транспортний засіб затримано, деревина здана під охорону лісовому господарству. Ведеться досудове розслідування, повідомили у спільноті Косівського відділку поліції.

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів