На Прикарпатті поліція розшукувала завідувача поліклінічного відділення

Вчора, 23 грудня, поліція Івано-Франківщини оголосила у розшук лікаря Лисецької ЦРЛ Романа Кіндратіва. Чоловік 5 днів не виходив на зв’язок з рідними.

На щастя, живий і здоровий, лікар повернувся додому, повідомляє сайт 0342.ua.

Як пояснив правоохоронцям, про те, що його розшукують — повідомив товариш, з яким він відпочивав у горах.

З 18 грудня (дата, коли за заявою дружини чоловік востаннє спілкувався з рідними) у лікаря почалася відпустка. Тож лікар поїхав з друзями в гори, мобільний загубив, а номер дружини не пам’ятав, тому на зв’язок не виходив.