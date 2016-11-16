На Прикарпатті почали збирати інформацію про недобросовісних суддів

У червні цього року з метою утвердження справедливого правосуддя в Україні активісти Всеукраїнського Руху ЧЕСНО запустили нову кампанію – “ЧЕСНО. Фільтруй суд!”.

Наразі кампанія має представників у всіх обласних центрах України. Регіональні координатори ЧЕСНО стежитимуть не лише за виконанням реформ у системі судової влади на місцях, але й за діяльністю місцевих суддів, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

На думку активістів ЧЕСНО, судова реформа наразі є пріоритетною реформою країни, і успішність її реалізації залежить від злагоджених дій влади, експертного середовища та громадськості.

“Наразі ми хочемо донести до всіх громадян України важливі тези про зміну судового законодавства, –говорить Віталій Світлик, координатор кампанії “ЧЕСНО. Фільтруй суд!” в Івано-Франківській області. – До березня 2017 року має бути сформовано новий Верховний Суд України. Новим суддею може стати не лише колишній суддя, а й прості науковці чи адвокати, досвід роботи яких не менше 10 років. Гадаю, що у нас є чимало достойних і чесних людей, готових займати такі посади. Важливо донести до громадськості цю інформацію та тримати реформу на контролі.”

У 2017 році судова система має зазнати значних змін – буде ліквідовано усі вищі суди та утворено новий Верховний Суд, нижчі ланки згодом будуть переформатовані в контексті децентралізації. До вересня наступного року буде сформовано Вищий суд з питань інтелектуальної власності, водночас після прийняття закону буде утворено Вищий антикорупційний суд. Вища рада юстиції отримає значні повноваження та стане Вищою радою правосуддя.

Важливу роль у реформуванні судової влади має і громадськість – при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України створено Громадську раду доброчесності, орган, який оцінюватиме відповідність суддів чи кандидатів на посади суддів вимогам професійної етики та доброчесності. До слова, до складу ради також увійшла представниця кампанії “ЧЕСНО. Фільтруй суд!” Галина Чижик, що дасть змогу посилити вплив кампанії на перебіг судової реформи та процес добору суддів.

“Більшість із учасників кампанії “ЧЕСНО. Фільтруй суд!” уже мають за плечима досвід реформування та впливу на владу як на всеукраїнському рівні, так і на місцевому, – зазначає Віталій Світлик. – Зараз ми маємо на меті зробити наші суди відкритими і публічними, зробити так, щоб судді були доброчесними і дотримувались правил суддівської етики. Будемо поширювати інформацію про нашу діяльність серед громадськості та залучати її”.

Активісти руху відкриті до співпраці з громадою і запустили кампанію збору інформації про суддів. Якщо громадянам відомо про порушення в діяльності суддів – варто лише заповнити електронну анкету. При цьому таке звернення може бути анонімним.