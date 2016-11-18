На Прикарпатті планують виділити 100 тисяч гривень на закупівлю противірусного препарату

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА пропонує у рамках перерозподілу коштів виділити на придбання противірусного препарату “Таміфлю” 100 тисяч гривень.

Таку пропозицію озвучив сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків заступник директора департаменту охорони здоров’я Віталій Федорів, передає Курс.

Він додав, що кошти будуть перенаправлені з програми “Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020” обласній інфекційній лікарні для придбання противірусного препарату “Таміфлю”.

Члени комісії погодили таку пропозицію, зауваживши, що питання повинна розглянути більш компетентна комісія з питань охорони здоров’я і дати позитивний висновок. За цієї умови бюджетна комісія підтримала перерозподіл фінансування.