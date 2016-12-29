На Прикарпатті під колесами авто опинилася 24-річна дівчина

За минулу добу в області зареєстровано 4 дорожньо-транспортні події.

Зокрема, 27 грудня близько 19.40 години 31-ріний водій автомобіля “Merasedes ML350”, рухаючись проїзною частиною дороги вулиці Хоткевича в напрямку вулиці Івасюка в Івано-Франківську, проявив неуважність та допустив наїзд на 24-річну дівчину, що рухалась поза пішохідним переходом, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту населення ОДА.

Внаслідок ДТП громадянка отримала тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв тіла.