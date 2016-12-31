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На Прикарпатті під час новорічних і різдвяних свят забезпечуватимуть правопорядок понад 600 поліцейських

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Працівники поліції налагодили взаємодію з представниками органів влади, інших правоохоронних структур, керівниками релігійних громад та громадських формувань, щоб попереджати та оперативно реагувати на виниклі правопорушення.

Також узгоджено розташування сил і засобів поліції для найефективнішого їх використання у святкові дні, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

Don Yapon

Загалом на охорону публічного порядку буде задіяно понад 600 працівників прикарпатської поліції. Крім того, до патрулювань залучаться військовослужбовці Національної гвардії та представники громадських формувань області.

Щоб невідкладно і належно реагувати на повідомлення та звернення громадян про вчинення правопорушень, в області у святкові дні працюватимуть 35 посилених слідчо-оперативних груп поліцейських.

Прикарпатська поліція бажає усім гарних і безпечних зимових свят та радить під час масових святкувань не втрачати пильності і обережності, не зловживати алкогольними напоями та дотримуватися толерантної поведінки.

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