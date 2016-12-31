На Прикарпатті під час новорічних і різдвяних свят забезпечуватимуть правопорядок понад 600 поліцейських

Працівники поліції налагодили взаємодію з представниками органів влади, інших правоохоронних структур, керівниками релігійних громад та громадських формувань, щоб попереджати та оперативно реагувати на виниклі правопорушення.

Також узгоджено розташування сил і засобів поліції для найефективнішого їх використання у святкові дні, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

Загалом на охорону публічного порядку буде задіяно понад 600 працівників прикарпатської поліції. Крім того, до патрулювань залучаться військовослужбовці Національної гвардії та представники громадських формувань області.

Щоб невідкладно і належно реагувати на повідомлення та звернення громадян про вчинення правопорушень, в області у святкові дні працюватимуть 35 посилених слідчо-оперативних груп поліцейських.

Прикарпатська поліція бажає усім гарних і безпечних зимових свят та радить під час масових святкувань не втрачати пильності і обережності, не зловживати алкогольними напоями та дотримуватися толерантної поведінки.