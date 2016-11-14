На Прикарпатті перекинувся автобус з дітьми

Поблизу Калуша, на дорозі Долина – Івано-Франківськ, ввечері 13 листопада з траси вилетів та впав на бік автобус “Еталон” з 17-ма дітьми.

Про це “Галці” повідомили у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Автобус віз дітей з екскурсії у Рожнятівський район. Через негоду водій не справився з керуванням і виїхав з дороги. На щастя, ніхто травм не отримав. Довезення діток додому організував один з батьків юних мандрівників.

Тим часом працівники ДСНС відбуксирували “Еталон” на шлях.

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