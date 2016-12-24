На Прикарпатті перебуває Петро Порошенко разом з дружиною

Глава держави разом з дружиною приїхав на Прикарпаття вчора, 23 грудня.

Зараз президент знаходиться у резиденції “Синьогора”, яка розташована на околицях села Гута Богородчанського району Івано-Франківської області, а точніше – в Ґорґанах.

З власних джерел WestNews стало відомо, що Петро Порошенко буде на Прикарпатті до 25 грудня і уже завтра вирушить до столиці.

Крім того, вчора було перекрито аеропорт по вулиці Коновальця в Івано-Франківську, а також найближчі вулиці у цій частині міста. Для цього на місці працювали декілька екіпажів патрульної поліції. Щоправда, про приїзд Президента України не повідомлялося. Тай ніяких офіційних зустрічей не було заплановано на Прикарпатті.

Нагадаємо, що 14 грудня Порошенко приїжджав на Івано-Франківщину з робочим візитом. Тоді президент проінспектував якість ремонтних робіт на дорогах області.

Ймовірно, у президентській резиденції Петро Порошенко готує різдвяне привітання, як це було і торік.