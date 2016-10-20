На Прикарпатті перебуває перша леді Марина Порошенко. ФОТО

На Франківщину завітала перша леді України Марина Порошенко.

Сьогодні, 20 жовтня, в інклюзивній школі №17 м. Івано-Франківська, у якій навчається троє дітей з інвалідністю та двоє дітей за індивідуальною програмою, Марина Порошенко разом із дітьми учасників АТО заповнила сторінки загальнонаціонального проекту “Книга миру”, пише КУРС.

“Сьогодні український народ змушений захищати цілісність держави, виборювати незалежність та самостійно обирати шлях у майбутнє. Я вдячна всім нашим захисникам, завдяки їх мужності й звитязі українська нація може жити на рідній землі“, – сказала Марина Порошенко.

Також перша леді відвідала шкільний гурток “Умілі ручки”, де діти виготовляли паперових птахів миру та долучилась до творчого процесу і створила обереги-орігамі.

Марина Порошенко поспілкувалась з педагогами щодо перспектив і темпів розвитку інклюзивної освіти в навчальних закладах.

Загалом в області цього року інклюзивно навчаються 59 дітей.