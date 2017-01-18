На Прикарпатті патрульні затримали неадекватного водія, який назвав себе “заслуженим артистом”. ВІДЕО

Учора зранку патрульні поліцейські по вулиці Галицькій зупинили автомобіль порушника, який, повертаючи на бічну вулицю, не увімкнув покажчик повороту.

Водій зупиненого автомобіля мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але тест на вміст алкоголю у крові проходити відмовився, вступивши у дискусію з поліцейськими, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

“Менше говоріть – менше получите. Я є і суддя, і адвокат всім вам, бо я є заслужений артист”, – сказав патрульним водій.

Водій відмовився проходити тест на вміст алкоголю без адвоката, їхати на освідчення до медичного закладу він також не захотів. При цьому погрожував патрульним, що завтра вони уже не працюватимуть у поліції.

У прес-службі патрульної поліції повідомили, що нещодавно у водія тимчасово вилучили водійське посвідчення за керування транспортним засобом у стані алкогольного п’яніння. Сьогодні на порушника патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП “Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції”.