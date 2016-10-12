На Прикарпатті оголосили штормове попередження

12 та 13 жовтня на ріках Івано-Франківської області очікуються підйоми рівнів води: в басейні річки Дністер на 0,5 – 1,5 метра, в басейні річки Прут на 0,3 – 1 метра над поточними.

При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку. пише “Дзеркало Коломиї” з посиланнням на управління надзвичайних ситуації Івано-Франківської ОДА.

Протягом доби 12 жовтня по області та місту очікується дуже сильний дощ, в горах з мокрим снігом.

У другій половині дня 11 жовтня та протягом доби 12 жовтня посилення південно-східного вітру 15-20 м/с.

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