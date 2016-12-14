На Прикарпатті оголошено штормове попередження

На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження.

14–15 грудня у високогір’ї області збережеться ІІ (помірний) ступінь лавинної небезпеки, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту населення ОДА.

Протягом доби 15 грудня на дорогах області та міста очікується ожеледиця.

Окрім того за прогнозами синоптиків 15 грудня Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Дрібний сніг йтиме вночі та вранці. Удень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора.