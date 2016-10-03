На Прикарпатті оголошено штормове попередження

4–6 жовтня на ріках області очікуються підйоми рівнів води на 0,5–1,5м, над поточними, в окремих ділянка річок басейну Дністра до 2,0м.

Про це повідосмляє управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА, передає “Дзеркало Коломиї“.

При дуже сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Протягом ночі 4 жовтня по області та місту очікується сильний дощ. Протягом доби 4 жовтня посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. Вдень 4 жовтня по області та місту очікується дуже сильний дощ.