На Прикарпатті очікується похолодання

13 грудня, на Прикарпатті та в більшості областей України очікується похолодання.

Вночі випадатиме сніг, вдень переважно без опадів, на дорогах ожеледиця, повідомляє Гідрометцентр.

В Івано-Франківську синоптики попереджають про замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. На зміну похмурій ночі прийде ясний ранок та день, хмари на небі з’являться лише ввечері. Без опадів.