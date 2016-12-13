На Прикарпатті очікується похолодання

13 грудня, на Прикарпатті та в більшості областей України очікується похолодання.
Вночі випадатиме сніг, вдень переважно без опадів, на дорогах ожеледиця, повідомляє Гідрометцентр.
В Івано-Франківську синоптики попереджають про замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. На зміну похмурій ночі прийде ясний ранок та день, хмари на небі з’являться лише ввечері. Без опадів.
Температура повітря вночі 5-7 морозу, вдень 1-3 морозу.
Вітер на Прикарпатті північно-західний, 2,2 м/с, поривчастий.