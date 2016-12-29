На Прикарпатті очікується погіршення погоди. Водіїв просять бути обережними на дорогах

На території Івано-Франківської області у найближчі кілька днів очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

За таких складних погодних умов правоохоронці радять водіям бути особливо уважними та під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). З особливою обережністю рухайтеся по мостах та естакадах, в умовах недостатньої видимості користуйтеся ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, інформують у Секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області..

Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які можуть призвести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію.

Закликаємо також бути вкрай уважними пішоходів та радимо використовувати у темну пору доби світловідбиваючі елементи, щоб водії могли завчасно побачити вас на дорозі.