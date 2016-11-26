На Прикарпатті невідомі в масках напали на господарів та пограбували будинок

25 листопада о 05:39 до поліції звернувся з повідомленням 40-річний мешканець с. Крихівці Івано-Франківської міської ради про те, що до нього в будинок увірвалися троє невідомих в масках, зв’язали його і викрали 20 найменувань золотих виробів, 400 євро та 16 000 грн.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи встановлено, що 25 листопада приблизно о 4:00 год, невідомі в масках шляхом відтискання метало-пластикового вікна проникли в приміщення будинку, де із погрозою та застосуванням фізичного насильства, небезпечного для життя та здоров’я, вчинили напад на господаря, в ході якого відкрито заволоділи його майном, а саме: грошовими коштами в сумі 16 000 грн., 400 євро та золотими виробами, після чого з місця події скрились, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

У зв’язку з цим працівники поліції розпочали комплекс оперативно-пошукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло…), який карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Проводиться слідство.