На Прикарпатті негода повністю знеструмила 39 сіл, ще 26 — частково

Потужна арктична повітряна маса наближається на Україну та Прикарпаття, зокрема, – повідомляють синоптики. У зв’язку з погіршенням погодних умов частково та повністю без електропостачання залишилося більше півсотні населених пунктів області.

Наразі стихія уже спричинила перебої з електропостачанням у населених пунктах Прикарпаття, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Зокрема, найбільше постраждали Верховинський, Косівський, Рожнятівський, Долинський, Калуський, Коломийський, Богородчанський та Надвірнянський райони. Там повністю без світла залишилися жителі 39 сіл. Частково знеструмлено 26 населених пунктів. Над ліквідацією вимкнень на місцях працюють аварійні бригади ПАТ “Прикарпаттяобленерго”. Станом на 9 годину ранку на місця аварій виїхало 33 бригади.

Зважаючи на стрімке погіршення погодних умов, у енергокомпанії нагадують про необхідність обережного поводження поруч з електролініями та енергообладнанням, особливо під час стихії. Також енергетики наголошують, що у випадку виявлення аварійних ситуацій, обірваного проводу чи пошкодження обладнання споживачам потрібно негайно звертатися на кол-центр компанії за номером 0 800 50 40 20.