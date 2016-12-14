На Прикарпатті не вистачає суддів, розгляд справ переносять на невизначений термін. ВІДЕО

На Прикарпатті не вистачає суддів, розгляд справ переносять на невизначений термін....

В Україні, зокрема й на Прикарпатті, – великий брак суддів.

У зв’язку з реформою – суддів не вистачає, тож судові справи переносяться на невизначений термін, адже розглядати їх нема кому, йдеться у сюжеті каналу РАІ.

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В апеляційному суді Івано-Франківської області у вересні звільнилося 5 суддів, а в грудні – ще 7. За штатним розписом має працювати 42 суддів, а залишилося лише 23, і то двоє з них тимчасово не працюють.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.