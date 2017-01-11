На Прикарпатті на військову службу призиватимуть випускників військових кафедр

10 січня в Івано-Франківському обласному військовому комісаріаті відбувся брифінг для представників ЗМІ щодо участі резервістів Івано-Франківської області у зборах з резервістами оперативного резерву окремих військових частин Сухопутних військ Збройних сил України у січні – квітні 2017 року.

Військовий комісар Івано-Франківського ОВК полковник Юрій Верановський наголосив, що метою проведення зборів резервістів оперативного резерву є підвищення рівня фахової підготовки, злагодженості дій підрозділів та підвищення бойового вишколу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Ці збори проводяться згідно з планом підготовки Збройних сил України у кілька етапів:

І етап – з 15 січня до 15 лютого;

ІІ етап – з 15 лютого до 16 березня

ІІІ етап – з 24 лютого до 25 березня;

IV етап – з 10 березня до 09 квітня;

V етап – з 24 березня до 23 квітня.

Всього до проведення зборів буде залучено близько 120 резервістів Прикарпаття, з них близько 20 офіцерів.

Зокрема у військовій частині пп В3950 (м. Коломия) збори пройдуть з 15 лютого до 16 березня на 233 рівненському загальновійськовому полігоні.

Зазначалося, що основним завданням військового резерву є підвищення та підтримання військової вправності громадян з метою виконання завдань зі захисту держави на професійному рівні. Важливо не допустити втрати для Збройних сил підготовлених військовослужбовців, які звільняються з військової служби і брали безпосередню участь у бойових діях, зберегти набутий бойовий потенціал підрозділів.

Військовослужбовці при звільненні в запас зараховуються до військового оперативного резерву в обов’язковому порядку на виконання вимог статті 17 Конституції України, статті 26² Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Одним із важливих завдань сьогодення, визначених Президентом України для Збройних сил України, є створення військового оперативного резерву першої черги.

Згідно з Указом Президента України від 18 травня 2015 року №274/2015 “Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України”, “В особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, звільнені зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – на посади відповідно до їх військових звань”.

Резервісти призначаються на свої або ж вищі посади в тих частинах, підрозділах, де вони проходили службу.

Це дозволить при необхідності проведення чергової ротації або загальної мобілізації сформувати підрозділи з підготовлених військовослужбовців, які вже пройшли бойове злагодження.

Виклик резервістів військового оперативного резерву першої черги на військову службу під час мобілізації здійснюється з оголошенням загальної мобілізації або за окремим рішенням Президента України в ході часткової мобілізації. Час на прибуття резервіста до військової частини (підрозділу) з моменту його оповіщення визначається — одна доба. В такому випадку, резервіст зобов’язаний прибути до своєї військової частини протягом 24 годин або самостійно, або за допомогою військового комісаріату.

Військові частини, за рахунок доукомплектування ними, будуть готові у стислі терміни до виконання завдань без додаткового проведення бойового злагодження.

Також було підкреслено, що призначення військовозобов’язаного до військового оперативного резерву не є перепоною щодо залучення його до проходження військової служби за контрактом. Навпаки, Генеральний штаб розглядає цю категорію військовослужбовців як пріоритетну для укладання з ними контрактів та комплектування ними військових частин, установ Збройних сил України.

Також було наголошено на тому, що норма, згідно з якою ми відходимо від принципу виключного добровільного комплектування військового резерву, діє тільки на особливий період. По його закінченню всім резервістам оперативного резерву буде запропоновано в добровільному порядку укласти контракт на подальше проходження служби в резерві.

Керівництво Збройних сил України розуміє, що для збереження в армії максимальної кількості підготовлених резервістів необхідно збільшити привабливість служби.

Резервісту компенсується середньомісячна заробітна плата на підприємстві за той час, що він перебував у військовій частині.

Військовими комісаріатами здійснюється доставка резервістів до місць проведення зборів і у зворотному напрямку. Якщо резервіст прямує на навчальні збори до військової частини самостійно, то йому компенсуються гроші за проїзд до військової частини, а також у зворотному напрямку.

Резервісту виплачується (в залежності від військового звання):

грошова виплата за 30 діб підготовки: від 4 800 до

6 400 грн. (у 2016 році за 10 діб підготовки резервісти отримували до 700 грн., за 30 діб підготовки мали б отримати до 2 100 грн., – у 2017 році грошову виплату буде збільшено в порівнянні з минулим роком в 2-3 рази);

добові за кожен день перебування у військовій частині – від 6 до 15 грн. за кожен день (в залежності від військового звання);

тим, які на день призову на збори не працюють – одна мінімальна заробітна плата на місяць – 3 200 грн. (у 2017 році);

одноразове грошове заохочення за підсумками року (тим хто виконав програму зборів) – від 1 600 до 3 100 грн.;

Резервісту на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві (час проведення зборів) гарантується:

збереження робочого місця;

державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення.

За 30 днів зборів у 2017 році резервіст у підсумку отримає понад 10 000 грн., з них:

одразу по закінченню зборів – від 5 000 до 7 000 грн. (в залежності від військового звання та з урахуванням добових за кожен день перебування на навчальних зборах) – буде збільшено в порівнянні з минулим роком в 2-3 рази (добові не зміняться);

працюючі резервісти, крім того, отримають середньомісячну заробітну плату на своєму місці роботи (праці) за той час, що вони перебували у військовій частині (не менше 3 200 грн.);

непрацюючі резервісти – одну мінімальну заробітну платню на місяць в розмірі 3 200 грн. (у 2016 році зазначена сума складала 1 286 грн., яку у 2017 році сплановано збільшити в 2,5 рази до 3 200 грн.);

за підсумками року (тим хто виконав програму зборів) – від 1 600 до 3 100 грн. (в залежності від військового звання).

Крім того, резервісти отримають можливість зустрітися зі своїми бойовими товаришами, удосконалити свої військові навички, практично виконати стрільби з бойової зброї, стрибки з парашуту тощо.

Ще раз було підкреслено, що під час проведення зборів резервісти можуть укласти контракт та, у подальшому, проходити військову службу за контрактом у військовій частині без проходження підготовки у навчальних центрах Сухопутних військ Збройних сил України.

За результатами зборів особам рядового, сержантського і офіцерського складу, які успішно виконали навчальну програму, може бути присвоєне чергове військове звання.

Також було роз’яснено, що із закінченням особливого періоду резервісти звільняються зі служби у військовому оперативному резерві та в добровільному порядку можуть укласти контракт на проходження служби у військовому резерві Збройних сил України у військовій частині за їх вибором.

Під час брифінгу також було надано відповіді на питання представників ЗМІ щодо практичного застосування положень, підписаного 4 січня 2017 року Президентом України Закону України №1769-VIII від 6 грудня 2016 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” та продемонстровано роз’яснення з цього питання начальника Управління кадрового забезпечення офіцерським складом-заступника начальника Головного управління персоналом ГШ ЗС України полковника Марка Андрусяка, розміщене на сайті Міністерства оборони України. Зокрема було наголошено, що реалізація закону дозволяє унормувати деякі питання, пов’язані з прийняттям, продовженням та звільненням громадян з військової служби. Зокрема, дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження. Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та відслужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Також було підкреслено, що під час наради з керівним складом Збройних Сил начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко наголосив, що одним із напрямків комплектування штатних офіцерських посад ЗС України у 2017 році розглядається впровадження призову офіцерів запасу на військову службу за призовом терміном на 18 місяців.

Після видання відповідного наказу міністра оборони України, очікується, що на військову службу терміном на 18 місяців, призвуть офіцерів запасу, які свого часу закінчили військові кафедри при вищих навчальних закладах та не проходили військової служби, віком до 43 років (віковий ценз може бути ще уточнений).

Наразі протягом 2017 року у Збройні сили України сплановано призвати близько чотири тис. офіцерів запасу. Про те дані щодо кількості офіцерів запасу, які підлягають призову з кожної області, їх військово-освітні спеціальності ще буде уточнено, як і конкретні терміни проведення призову.

За детальною інформацією звертатися у Івано-Франківський обласний військовий комісаріат: м. Івано-Франківськ, вул. Довженка, 21, телефон (0342) 55-55-73.