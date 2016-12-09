На Прикарпатті на вибори ОТГ залучать понад 500 поліцейських

Нагадаємо, вибори до місцевих рад відбудуться 18 грудня у п’яти районах Прикарпаття: Коломийському, Тлумацькому, Долинському, Косівському та Галицькому. Створено 7 територіальних виборчих комісій та 63 дільничні виборчі комісії.

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На виборчий процес буде залучено 561 працівника поліції.

Про це розповів під час брифінгу із представниками ЗМІ в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області заступник начальника управління Василь Віконський, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Також залучатимуть військовослужбовців Нацгвардії України, працівників УДСНС в області та представників від громадськості.

“На цих територіях буде посилено слідчо-оперативні групи, діятимуть групи швидкого реагування, піші патрулі маршрути яких наближені до територіальних виборчих дільниць”, – додав Віконський.