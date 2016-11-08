На Прикарпатті на території вокзалу шукали вибухівку

Сьогодні в Івано-Франківську зловмисники “замінували” вокзал.

Про це повідомив під час оперативної наради в МВК заступник начальника патрульної поліції Олег Сердюк, пише КУРС.

Про замінування повідомили телефоном.

“Знов почалися повідомлення про замінування. Сьогодні дзвонили про замінування вокзалу. Зловмисник дзвонив з мобільного телефону. Особа встановлюється. Це добре, що вони тримають поліцію в тонусі, але дестабілізують ситуацію в цілому“, – зазначив Сердюк.

Вибухівку не знайшли, вокзал наразі відновив роботу.

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