На Прикарпатті на п’яного екс-прокурора, який справляв нужду в ліфті, склали адмінпротоколи

”Працівники поліції застали в ліфті чоловіка із розстібнутою ширінкою і ледь заправленими штанами. Він… справляв потребу в кабіні, – розповідає Микола Гурак, прес-секретар патрульної поліції міста. – Згодом сусіди розповіли, що екс-прокурор, добряче хильнувши, брудно лаявся, стукав у двері людям та поводив себе украй агресивно. Копи йому зробили зауваження, він показав пенсійне посвідчення працівника прокуратури, а згодом і посвідчення міської колегії адвокатів. Переконував патрульних, що він дуже добре знає закон й уникне відповідальності через свій досвід роботи в прокуратурі”.

Патрульні поліцейські ввічливо хотіли його втихомирити та попросили пройти медичне освідчення, пише Експрес.

Але зробити це чоловік категорично відмовився. Та все ж його забрали до відділу поліції. Дорогою він імітував проблеми зі здоров’ям, а коли це не допомогло, просто… скинув штани.

За те, що п’яним вештався під’їздом та ще й напаскудив у ліфті, на екс-працівника прокуратури склали два адміністративні протоколи. Він має заплатити штраф, розмір якого визначить суд.