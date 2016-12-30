На Прикарпатті на хабарі у 2 тисячі доларів спіймали посадовців контролюючих органів

Слідчі прокуратури Івано-Франківської області спільно з співробітниками Управління захисту економіки Національної поліції задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди групою посадових осіб фіскальної служби.

Так, на хабарі у дві тисячі доларів США викрито посадовців ГУ ДФС в області та Державної податкової інспекції у місті Івано-Франківську ГУ ДФС в області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури.

За цю суму зловмисники гарантували непроведення перевірки суб’єкта господарювання, який займається експортом лісопродукції, щодо додержання вимог податкового законодавства.

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Передача коштів відбувалась двома траншами. Після одержання другої частини коштів посадовців затримано.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії.