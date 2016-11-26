На Прикарпатті на 100% виконано план осіннього призову

Військові комісаріати Франківщини завершили проведення осіннього призову громадян на строкову військову службу. Планове завдання виконано на 100 відсотків.

За інформацією обласного військового комісаріату, всього до Збройних сил та інших військових формувань України відправлено 420 мешканців Прикарпаття, з них: до Збройних сил України – 248 осіб, Національної гвардії України – 132 людей, а до Державної спеціальної служби транспорту – 40, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

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Варто додати, що найкраще заходи щодо призову організували і провели у Галицькому, Долинському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах.

Військовослужбовці строкової військової служби не залучатимуться для виконання завдань антитерористичної операції.