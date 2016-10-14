На Прикарпатті курсанти Національної академії внутрішніх справ урочисто склали присягу. ВІДЕО

На свято Покрови курсанти першого курсу факультету №3 Національної академії внутрішніх справ, які навчаються в Івано-Франківську, склали урочисту присягу народу України.

Символічно в День захисника Вітчизни 54 дівчини і 46 хлопців, які цьогоріч вступили на навчання до Національної академії внутрішніх справ у Івано-Франківську, присягнули Україні, пише КУРС.

Урочисту присягу прийняли керівництво навчального закладу – полковник поліції Станіслав Гусарєв, підполковники Віктор Луговий та Віктор Мотиль, а також начальник обласного управління поліції Віктор Шкутов.

“Якщо ми з вами пообіцяли з честю і гідністю виконувати свій обов’язок, то так і робитимемо. Ви стали на важкий шлях формування себе як працівників правоохоронних органів і мусите тепер себе контролювати. Пам’ятайте, що ви є студентами академії, і несіть це звання гордо!” – звернувся до курсантів Станіслав Гусарєв.

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“Цей урочистий день повинен назавжди закарбуватись у вашій свідомості. Попереду нелегкий шлях оволодіння дуже складною, але відповідальною роботою працівників поліції”, – підтримав колегу Віктор Шкутов і побажав курсантам успіхів у навчанні та опіки Божої Матері.