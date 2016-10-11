На Прикарпатті коледж та сільська рада незаконно здали в оренду землю

На Прикарпатті після втручання прокуратури повернуто землю, вартістю понад 20 млн грн, яку Снятинський коледж Подільського аграрно-технічного університету незаконно здав в оренду під виглядом обробітку.

Під час судового розгляду позову суб’єкт господарювання добровільно розірвав договори оренди понад 290 га землі та повернув ділянку навчальному закладу, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Подібний випадок стався і в Тисменицькому районі. Однією із сільських рад у квітні цього року прийнято рішення про затвердження угоди за фактичне використання землі, яким незаконно передано у користування приватного підприємства земельні ділянки площею 19,34 га та вартістю 800 тис грн.

Йдеться про землю за межами населеного пункту, розпоряджання якою не відноситься до повноважень сільської ради.