На Прикарпатті киянин ошукав державу на понад 350 тис. грн.

Івано-Франківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України щодо 49-річного мешканця м. Києва.

Як повідомив виконувач обов’язків керівника Івано-Франківської місцевої прокуратури Володимир Грищук, у ході розслідування встановлено, що киянин завдав збитків державній установі на понад 350 тис. грн., інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прокуратуру області.

Так, у 2012 році, використовуючи фіктивних засновників та керівників, зловмисник створив товариство з обмеженою відповідальністю для отримання в оренду від державного підприємства локомотивів, а відтак їх розукомплектував.

Таким шахрайським способом він завдав збитків державі на зазначену суму.

За вказане правопорушення йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.