На Прикарпатті інвестор хоче будувати сміттєпереробний завод з трьома реакторами

Чиновникам Надвірнянщини репрезентували приватний інвестиційний проект, який пропонує одна з іноземних фірм під назвою “Інститут енергії”.

Проект передбачає будівництво трьох реакторів та технологічних ліній закритого типу з переробки сміття. Для розміщення виробництва потрібно 8 га землі. Реактори будуть розташовані 10 метрів від рівня землі. Фахівці запевняють: такий завод екологічно безпечний, сертифікований згідно з європейськими стандартами та не створюватиме жодних незручностей для мешканців краю. Подібний завод вже працює в Польщі на відстані ста кілометрів від Варшави, пише Фіртка.

За технологією виробництва тверді побутові відходи пресують та завантажують в реактор, в якому сміття зберігається протягом шести років. Після цього з ТПВ отримують кінцевий продукт – електричну та теплову енергію. На заводі з сміття виготовлятимуть твердопаливні брикети для опалення виробничих підприємств.

Представники іноземної фірми запросили надвірнянців відвідати Польщу та ознайомитись з процесом роботи заводу.

Голова Надвірнянської РДА Олександр Кеніз запевнив, що підтримуватиме кожного, хто інвестуватиме в економіку Надвірнянщини, хоча кінцевого рішення по даному проекті не прийнято.