На Прикарпатті хворим доступний лише один томограф, який працює в аварійному режимі

На Прикарпатті у зв’язку з поломкою комп’ютерних томографів в обласній клінічній лікарні, комп’ютерну томографію пацієнтам області та облцентру проводять у Центральній міській клінічній лікарні. Обстеження проводять цілодобово, без вихідних та святкових днів з видачею результатів протягом 15 хвилин.

Томографи у обласній лікарні вийшли з ладу на початку серпня цього року. З того часу за допомогою комп’ютерного томографа ЦМКЛ було обстежено понад 1200 пацієнтів. Висока інтенсивність навантаження на дороговартісне обладнання протягом вищезгаданого періоду двічі призводила до потреби позачергового технічного обслуговування томографа. В цей час не було змоги проводити обстеження протягом 72 годин, повідомляє ZIK.

У жовтні стало відомо, що планової заміни потребує система охолодження та високовольтний кабель. Адміністрація ЦМКЛ звернулася до голови облдержадміністрації, голови обласної ради та міського голови Івано-Франківська з проханням про співфінансування даного проекту для забезпечення безперебійної роботи обладнання.

28 листопада, після великої кількості обстежень, проведених у нічну зміну, на початку робочого дня томограф не працював через поломку системи охолодження. З сьогоднішнього дня обладнання працює, проте система охолодження діє з перебоям. Тому комп’ютерний томограф працює в аварійному режимі.

Обстеження проводять тільки найважчим пацієнтам, плановим хворим обстеження на комп’ютерному томографі тимчасово не проводять.

Адміністрація ЦМКЛ повторно звернулася до керівництва міста і області з проханням про співфінансування відновлення роботи системи охолодження комп’ютерного томографа.