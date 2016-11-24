На Прикарпатті хочуть створити військовий дитсадок

Приміщення дитсадка в Делятині Івано-Франківської області, де навчається 65 дітей військовослужбовців, використовується не повністю та потребує капітального ремонту.

“Надвірнянська РДА не може виділити гроші на ремонт, бо будівля перебуває на балансі Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини району”, – йдеться у повідомленні.

Частина приміщення садка не опалюється, через це будівля руйнується. Щодо сантехніки, меблів та дитячих майданчиків – вони у незадовільному стані, зазначають у військовій прокуратурі, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону України (ВП ЗРУ).

До слова, у цьому дошкільному закладі навчається 65 дітей військовослужбовців.

Аби не порушували права дітей військовослужбовців, ВП ЗРУ клопотатиме про створення дитсадків, які будуть на балансі Міністерства оборони. Подібний дошкільний навчальний заклад, окрім Делятина, хочуть створити у Старичах Львівської області та в Мукачевому Закарпатської області.